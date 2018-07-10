Cimbom'da gözler Carole & Tolga'da

dış transfere yoğunlaşırken bir yandan da eldeki oyuncuları bir an önce gözden çıkarmanın planlarını yapıyor.oyunculardaniçinkulüplerinden teklifler yağıyor.'yi 2 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmüyor. Bu oyuncuyakulüplerinin dışındatakımlarındanve Sassuolo da talip olmuş durumda. Yönetim'yi de takas yöntemiyle göndermeyi planlıyor. Bu oyuncuya ayrıcade bazı teklifler olduğu biliniyor.'in takımda düşünmediği bu iki oyuncuyla yolların en kısa zamanda ayrılması bekleniyor.