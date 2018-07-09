Origi’de son raunt

Galatasaray forvet transferi için atağa kalktı. Sarı- Kırmızılı yönetim bir süredir gündemlerinde olan Liverpool'un Belçikalı futbolcusu Origi için İngiliz kulübüyle görüşme yapacak.
36 MAÇTA 7 GOL
Geçtiğimiz sezonu Wolfsburg'da kiralık olarak geçiren Origi Alman takımında 36 maçta fileleri 7 kez sarstı. Liverpool'un yeni sezonda takımda düşünmediği Kenya asıllı Belçikalı futbolcunun bonservisiyle alınmasının planlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
36 MAÇTA 7 GOL
Geçtiğimiz sezonu Wolfsburg'da kiralık olarak geçiren Origi Alman takımında 36 maçta fileleri 7 kez sarstı. Liverpool'un yeni sezonda takımda düşünmediği Kenya asıllı Belçikalı futbolcunun bonservisiyle alınmasının planlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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