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Origi’de son raunt

G.Saray ’un 23 yaşındaki golcüsü için İngiliz kulübüeyl masaya oturacak. Geçtiğimiz sezonu Wolfsburg’da kiralık olarak geçiren Belçikalı oyuncunun bonservisiyle alınması planlanıyor

Origi’de son raunt
Galatasaray forvet transferi için atağa kalktı. Sarı- Kırmızılı yönetim bir süredir gündemlerinde olan Liverpool'un Belçikalı futbolcusu Origi için İngiliz kulübüyle görüşme yapacak.

36 MAÇTA 7 GOL
Geçtiğimiz sezonu Wolfsburg'da kiralık olarak geçiren Origi Alman takımında 36 maçta fileleri 7 kez sarstı. 'un yeni sezonda takımda düşünmediği Kenya asıllı Belçikalı futbolcunun bonservisiyle alınmasının planlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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