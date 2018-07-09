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İki yıldız ile görüşmede!

İspanyol medyası, ’nin yıldızı Krkic’i inçi yazdı. İngiliz basını ise Arsenal’in Kosta Rikalı’sı ’ı Fenerbahçe ve Lazioy’u istediğini iddia etti

İki yıldız Fenerbahçe ile görüşmede!
Fenerbahçe ile ilgili dış basından da transfer iddiaları geliyor... İspanyol medyası Stoke City'nin yıldız oyuncusu Bojan Krkic ile Sarı-Lacivertliler'in ilgililendiğini iddia etti. Bonservisi Stoke City'nin elinde bulunan 27 yaşındaki futbolcu, takımın küme düşmesi nedeniyle İngiltere'den ayrılmaya çok yakın. Geçtiğimiz sezonu Alaves'te kiralık geçiren Sırp asıllı İspanyol oyuncuyu de göndermeye sıcak bakıyor. Bir başka iddia iseİngiliz basınından geldi. Dünya Kupası'nda boy gösteren için Fenerbahçe ile İtalyan ekibi Lazio'nun yakından ilgilendiği iddia edildi.
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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