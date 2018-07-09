Fenerbahçe ile ilgili dış basından da transfer iddiaları geliyor... İspanyol medyası Stoke City'nin yıldız oyuncusu Bojan Krkic ile Sarı-Lacivertliler'in ilgililendiğini iddia etti. Bonservisi Stoke City'nin elinde bulunan 27 yaşındaki futbolcu, takımın küme düşmesi nedeniyle İngiltere'den ayrılmaya çok yakın. Geçtiğimiz sezonu Alaves'te kiralık geçiren Sırp asıllı İspanyol oyuncuyu Stoke City de göndermeye sıcak bakıyor. Bir başka iddia iseİngiliz basınından geldi. Dünya Kupası'nda boy gösteren Joel Campbell için Fenerbahçe ile İtalyan ekibi Lazio'nun yakından ilgilendiği iddia edildi.
İki yıldız Fenerbahçe ile görüşmede!
İspanyol medyası, Stoke City’nin yıldızı Krkic’i Fenerbahçe inçi yazdı. İngiliz basını ise Arsenal’in Kosta Rikalı’sı Joel Campbell’ı Fenerbahçe ve Lazioy’u istediğini iddia etti
Etiketler: Stoke City , Joel Campbell , Fenerbahçe
- 09 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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