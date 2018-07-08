Cocu’nun Fenerbahçe’si beraberlikle başladı

Fenerbahçe, Cocu yönetiminde ilk hazırlık maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe 4-3-3 düzeninde kalede Kameni, savunmada Isla, Skrtel, Josef, İsmail dörtlüsüyle sahaya çıkarken orta sahada Ozan Tufan, Eljif Elmas, Giuliano, ilerde Valbuena, Aatıf ve Soldado ile maça başladı. İlk yarıda çok fazla gol pozisyonu yakalayan Fenerbahçe, 45. dakikada Aatıf'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. 2. yarıda çok fazla değişiklik oldu. 76'da İbrahim'in golüyle karşılaşma 1-1 sona erdi.