Fenerbahçe, Cocu yönetiminde ilk hazırlık maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe 4-3-3 düzeninde kalede Kameni, savunmada Isla, Skrtel, Josef, İsmail dörtlüsüyle sahaya çıkarken orta sahada Ozan Tufan, Eljif Elmas, Giuliano, ilerde Valbuena, Aatıf ve Soldado ile maça başladı. İlk yarıda çok fazla gol pozisyonu yakalayan Fenerbahçe, 45. dakikada Aatıf'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. 2. yarıda çok fazla değişiklik oldu. 76'da İbrahim'in golüyle karşılaşma 1-1 sona erdi.
Cocu’nun Fenerbahçe’si beraberlikle başladı
45. dakikada Aatıf’ın füzesi ile öne geçen Fenerbahçe’ye İstanbulspor 76’da İbrahim ile karşılık verdi. Eljif ve Giuliano 90 dakika sahada kaldı
Etiketler: Fenerbahçe , Ozan Tufan , Soldado , çocu , Giuliano , İbrahim
- 08 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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