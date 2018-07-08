Yol Durumu
  1. Hırvatlar ‘Vida’ladı
  2. Cocu’nun prensi Josef de Souza

Cocu’nun ’si beraberlikle başladı

45. dakikada Aatıf’ın füzesi ile öne geçen ’ye İstanbulspor 76’da ile karşılık verdi. Eljif ve 90 dakika sahada kaldı

Cocu’nun Fenerbahçe’si beraberlikle başladı
Fenerbahçe, Cocu yönetiminde ilk hazırlık maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe 4-3-3 düzeninde kalede Kameni, savunmada Isla, Skrtel, Josef, İsmail dörtlüsüyle sahaya çıkarken orta sahada Ozan Tufan, Eljif Elmas, Giuliano, ilerde Valbuena, Aatıf ve Soldado ile maça başladı. İlk yarıda çok fazla gol pozisyonu yakalayan Fenerbahçe, 45. dakikada Aatıf'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. 2. yarıda çok fazla değişiklik oldu. 76'da İbrahim'in golüyle karşılaşma 1-1 sona erdi.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ