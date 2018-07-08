Adrian Wojnarowski'nin haberine göre, Sacramento Kings'in Zach LaVine'e önderdiği 4 yıl için 78 Milyon $ değerindeki kontratı karşılayan Chicago Bulls, oyuncuyu takımda tuttu. LaVine, sınırlı serbest statüdeydi.
23 yaşındaki oyuncu, 2017-18 sezonunda forma giydiği 24 maçta 16.7 sayı, 3.9 ribaund ve 3 asist ortalamaları ile mücadele etti. Genç oyuncu, sakatlığından dolayı sezonu erken kapatmıştı.
Chicago Bulls Zack LaVine'i takımda tuttu
Chicago Bulls, Zach LaVine'e Sacramento Kings tarafından önerilen kontratı karşılayarak oyuncuyu takımda tuttu.
Adrian Wojnarowski'nin haberine göre, Sacramento Kings'in Zach LaVine'e önderdiği 4 yıl için 78 Milyon $ değerindeki kontratı karşılayan Chicago Bulls, oyuncuyu takımda tuttu. LaVine, sınırlı serbest statüdeydi.
Etiketler: Chicago Bulls , Sacramento Kings , NBA , zach lavine
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