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Zack LaVine'i takımda tuttu

, 'e tarafından önerilen kontratı karşılayarak oyuncuyu takımda tuttu.

Zach LaVineın takımı belli oldu

Adrian Wojnarowski'nin haberine göre, 'in 'e önderdiği 4 yıl için 78 Milyon $ değerindeki kontratı karşılayan , oyuncuyu takımda tuttu. LaVine, sınırlı serbest statüdeydi.

23 yaşındaki oyuncu, 2017-18 sezonunda forma giydiği 24 maçta 16.7 sayı, 3.9 ribaund ve 3 asist ortalamaları ile mücadele etti. Genç oyuncu, sakatlığından dolayı sezonu erken kapatmıştı.

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  • 08 Temmuz 2018, Pazar 10:54
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