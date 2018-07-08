Adrian Wojnarowski'nin haberine göre, Sacramento Kings'in Zach LaVine'e önderdiği 4 yıl için 78 Milyon $ değerindeki kontratı karşılayan Chicago Bulls, oyuncuyu takımda tuttu. LaVine, sınırlı serbest statüdeydi.



23 yaşındaki oyuncu, 2017-18 sezonunda forma giydiği 24 maçta 16.7 sayı, 3.9 ribaund ve 3 asist ortalamaları ile mücadele etti. Genç oyuncu, sakatlığından dolayı sezonu erken kapatmıştı.