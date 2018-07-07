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Vali ’den G.Saray’a ziyaret

Vali Vasip Şahin’den G.Saray’a ziyaret
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette 2.
Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da yer aldı. Vali Şahin, "Hem iade-i ziyaret hem de yönetimin tekrar seçilmesi nedeniyle hayırlı olsun anlamında bir ziyaret oldu" açıklamasında bulundu.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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