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’a da horozlandı

, Cavani’siz önünde 40’da Varane ile öne geçti. 16’te Muslera’nın büyük hatasında Antoine Griezmann skoru belirledi

Uruguay’a da horozlandı
Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fransa oldu... Nizhny'deki maçta Uruguay ile karşılaşan Horozlar mücadeleden 2-0 galip ayrılarak adını son 4 takım arasına yazdırdı. Cavani'nin sakatlığı nedeniyle forma giymemesi Uruguay çok olumsuz etkiledi. 40'da Varane'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0. 61'de Griezmann'ın sert şutunu Fernando Muslera kontrol edemeyince skor 2-0 oldu. Kalan dakikalarda skor değişmedi.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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