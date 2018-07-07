Uruguay’a da horozlandı

Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fransa oldu... Nizhny'deki maçta Uruguay ile karşılaşan Horozlar mücadeleden 2-0 galip ayrılarak adını son 4 takım arasına yazdırdı. Cavani'nin sakatlığı nedeniyle forma giymemesi Uruguay'ı çok olumsuz etkiledi. 40'da Varane'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0. 61'de Griezmann'ın sert şutunu Fernando Muslera kontrol edemeyince skor 2-0 oldu. Kalan dakikalarda skor değişmedi.