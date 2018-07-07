Yol Durumu
  1. Bas Dost geliyor!
  2. Fransa'nın rakibi belli oldu!

Rota Origi ve Ayew

Sarı-Kırmızılılar, ’nda yıldızı parlayan ’nın taliplerinin artması sonrası listedeki diğer isimlere yöneldi. Yönetim kısa süre içinde ’lu ve Swansea’li için resmi girişimde bulunacak

Rota Origi ve Ayew
Hem ekonomik sıkıntılar hem de Dünya Kupası nedeniyle transferde henüz beklenen adımları atamayan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor... Nijerya formasıyla çok iyi bir Dünya Kupası geçiren Ahmed Musa'nın taliplerinin artması sonrası frene basan Sarı-Kırmızılılar B Planı'nı devreye soktu.



KİRALIK FORMA GİYDİ
Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibiyle sürekli görüşmeler yapan yönetimin ilk hedefi Divock Origi... Bonservisi Liverpool'da bulunan Belçikalı yıldız geçen sezon Bundesliga ekibi Wolfsburg'da kiralık oynamıştı.



TEMASLAR BAŞLIYOR
Gündemdeki bir diğer isim ise Andre Ayew... Premier Lig'den düşen Swansea City'de forma giyen Ganalı yıldız iyi bir sezonu geride bıraktı. kısa sürede iki yıldız için de görüşmeler yapacak.
Etiketler: , , , , , , ,
  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar