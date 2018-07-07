Önce dayanıklılık sonra taktik

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. ÇOK HIRSLILAR
Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı ve dayanıklılık çalışması ile sürdü. Yan top çalışması ve pas organizasyonlarının ardından antrenman Hollandalı hocanın taktik çalışması ile sona erdi. Futbolcular çalışmada çok hırslı gözüktü.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı ve dayanıklılık çalışması ile sürdü. Yan top çalışması ve pas organizasyonlarının ardından antrenman Hollandalı hocanın taktik çalışması ile sona erdi. Futbolcular çalışmada çok hırslı gözüktü.
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