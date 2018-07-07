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Önce dayanıklılık sonra taktik

dün kondisyon idmanının ardından yan top ve sistem çalışması gerçekleştirdi

Önce dayanıklılık sonra taktik
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. ÇOK HIRSLILAR
Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı ve dayanıklılık çalışması ile sürdü. Yan top çalışması ve pas organizasyonlarının ardından antrenman Hollandalı hocanın taktik çalışması ile sona erdi. Futbolcular çalışmada çok hırslı gözüktü.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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