Bugün saat 19.00'da İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe'ye transferiyle spor camiasında büyük yankı uyandıran tecrübeli teknik direktör Cocu, oluşturduğu kadroda sürpriz isimlere yer verdi. İşte Fenerbahçe İstanbulspor müsabakasının detayları...
Cocu'nun ilk 11'i belli oldu! Fenerbahçe-İstanbulspor mücadelesi ne zaman?
Fenerbahçe’ye transferiyle Süper Lig’e bomba gibi düşen tecrübeli teknik direktör Cocu ilk sınavını İstanbulspor karşısında verecek. Bugün saat 19.00’da başlayacak karşılaşma için Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu. İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak Fenerbahçe’de kaleyi Kameni korurken kadroda da ciddi değişiklikler bulunuyor. İşte Fenerbahçe-İstanbulspor mücadelesinin detayları…
Bugün saat 19.00'da İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe'ye transferiyle spor camiasında büyük yankı uyandıran tecrübeli teknik direktör Cocu, oluşturduğu kadroda sürpriz isimlere yer verdi. İşte Fenerbahçe İstanbulspor müsabakasının detayları...
Etiketler: Hasan Ali Kaldırım , süper lig , Volkan Demirel , Martin Skrtel , Alper Potuk , Fenerbahçe , TEKNİK DİREKTÖR , Roberto Soldado
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