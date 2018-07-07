Bugün saat 19.00'da İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe'ye transferiyle spor camiasında büyük yankı uyandıran tecrübeli teknik direktör Cocu, oluşturduğu kadroda sürpriz isimlere yer verdi. İşte Fenerbahçe İstanbulspor müsabakasının detayları...