Yol Durumu
  1. Galatasaray'da iki kadro dışı!

Cocu'nun ilk 11'i belli oldu! -İstanbulspor mücadelesi ne zaman?

’ye transferiyle ’e bomba gibi düşen tecrübeli Cocu ilk sınavını İstanbulspor karşısında verecek. Bugün saat 19.00’da başlayacak karşılaşma için Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu. İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak Fenerbahçe’de kaleyi Kameni korurken kadroda da ciddi değişiklikler bulunuyor. İşte Fenerbahçe-İstanbulspor mücadelesinin detayları…


Bugün saat 19.00'da İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe'ye transferiyle spor camiasında büyük yankı uyandıran tecrübeli teknik direktör Cocu, oluşturduğu kadroda sürpriz isimlere yer verdi. İşte Fenerbahçe İstanbulspor müsabakasının detayları...
Etiketler: , , , , , , ,
  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 13:25
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar