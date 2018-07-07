2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde bu akşam karşı karşıya gelecek iki ekibin rekabeti 95 yıl önceye dayanıyor. Geride kalan 23 maçta İsveç ile İngiltere 7'şer galibiyet elde etti. Peki İsveç İngiltere maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İsveç ile İngiltere, tarihlerinde 25'inci kez karşılaşıyor. İki ülke arasında bugüne kadar oynanan maçların sekizini İngilizler, yedisini ise İsveç kazandı. İsveç ile İngiltere arasında Dünya Kupası'nda oynanan iki karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. İngiltere, Euro 2012'de karşılaştığı İsveç'i 3-2 yenmeyi başarmıştı. İsveç, İngiltere'nin hem Dünya Kupası, hem de Avrupa Şampiyonası'nda mağlup ettiği üçüncü ülke olabilir. Dünya Kupası'nda beşinci kez çeyrek finale yükselen İsveç, daha önce üç kez yarı final görürken, sadece 1934'teki turnuvada Almanya'ya elendi.
Portekiz'e penaltılarla elendiği 2006'daki turnuvadan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek final oynama hakkı kazanan İngiltere, 1990'dan bu yana bu aşamayı geçemiyor. İngiltere, Dünya Kupası tarihinde oynadığı sekiz çeyrek final eşleşmesinin sadece ikisinde turu geçebildi. Dünya Kupası'nda attığı son 14 golün 11'ini karşılaşmaların ikinci yarısında bulan İsveç, bu turnuvadaki altı golünün beşini devre aralarından sonra kaydetti.
Bir Dünya Kupası'nda hiçbir İngiliz oyuncu Harry Kane'den daha fazla gol atamadı. 1986 Dünya Kupası'nda aynı sayıda gol bulan Gary Lineker, turnuva sonunda Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştı. 2018 Dünya Kupası'nda rakip kaleye çektiği altı isabetli şutun tamamı gol olan Kane, bu gollerin üçünü penaltı noktasından kaydetti. Aynı Dünya Kupası'nda bu sayıda penaltı golü atan son oyuncu Hristo Stoichkov'du. İngiltere formasıyla altı maçtır gol atan Kane, yedi maçlık seri yakalayan üçüncü olmak için sahaya çıkıyor. Tarihte daha uzun seriler yakalayan diğer İngiliz oyuncular George Camsell ve Steve Bloomer. 2018 Dünya Kupası'nda kalesini üç maçta gole kapatan İsveç kalecisi Robin Olsen, ülke tarihinin en yüksek sayısına şimdiden ulaştı. Marcus Berg, 2018 Dünya Kupası'nda rakip kaleye çektiği 13 şutta henüz gol bulamadı. Bu turnuva tarihinde daha uzun kuraklık yaşayan son İsveçli oyuncu Ove Grahn.
İsveç ile İngiltere, tarihlerinde 25'inci kez karşılaşıyor. İki ülke arasında bugüne kadar oynanan maçların sekizini İngilizler, yedisini ise İsveç kazandı. İsveç ile İngiltere arasında Dünya Kupası'nda oynanan iki karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. İngiltere, Euro 2012'de karşılaştığı İsveç'i 3-2 yenmeyi başarmıştı. İsveç, İngiltere'nin hem Dünya Kupası, hem de Avrupa Şampiyonası'nda mağlup ettiği üçüncü ülke olabilir. Dünya Kupası'nda beşinci kez çeyrek finale yükselen İsveç, daha önce üç kez yarı final görürken, sadece 1934'teki turnuvada Almanya'ya elendi.
Portekiz'e penaltılarla elendiği 2006'daki turnuvadan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek final oynama hakkı kazanan İngiltere, 1990'dan bu yana bu aşamayı geçemiyor. İngiltere, Dünya Kupası tarihinde oynadığı sekiz çeyrek final eşleşmesinin sadece ikisinde turu geçebildi. Dünya Kupası'nda attığı son 14 golün 11'ini karşılaşmaların ikinci yarısında bulan İsveç, bu turnuvadaki altı golünün beşini devre aralarından sonra kaydetti.
Bir Dünya Kupası'nda hiçbir İngiliz oyuncu Harry Kane'den daha fazla gol atamadı. 1986 Dünya Kupası'nda aynı sayıda gol bulan Gary Lineker, turnuva sonunda Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştı. 2018 Dünya Kupası'nda rakip kaleye çektiği altı isabetli şutun tamamı gol olan Kane, bu gollerin üçünü penaltı noktasından kaydetti. Aynı Dünya Kupası'nda bu sayıda penaltı golü atan son oyuncu Hristo Stoichkov'du. İngiltere formasıyla altı maçtır gol atan Kane, yedi maçlık seri yakalayan üçüncü olmak için sahaya çıkıyor. Tarihte daha uzun seriler yakalayan diğer İngiliz oyuncular George Camsell ve Steve Bloomer. 2018 Dünya Kupası'nda kalesini üç maçta gole kapatan İsveç kalecisi Robin Olsen, ülke tarihinin en yüksek sayısına şimdiden ulaştı. Marcus Berg, 2018 Dünya Kupası'nda rakip kaleye çektiği 13 şutta henüz gol bulamadı. Bu turnuva tarihinde daha uzun kuraklık yaşayan son İsveçli oyuncu Ove Grahn.
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