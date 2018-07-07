Cimbom’un gözdesine Kartal kancası

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine flaş bir isim girdi.



ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Siyah-Beyazlılar ismi bir süredir Galatasaray ile de anılan Nacer Chadli'nin transferi için harekete geçmiş durumda. Alınan bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabilen Belçikalı yıldızı kiralamayı düşünüyor. Bonservisi West Bromwich'te bulunan Chadli şu anda Dünya Kupası'nda Belçika forması giyiyor.



5 MAÇTA OYNADI

Daha önce Tottenham ve Twente'de de görev yapan 28 yaşındaki Chadli, geçen sezon Premier Lig'de sadece 5 maçta oynayabildi.