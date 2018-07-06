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: "Umut Nayır 'a hayırlı olsun"

Ankaragücü Teknik Direktörü Umut Nayır'ın 'la anlaştığını açıklayarak "Hayırlı olsun" dedi.

Beşiktaşın golcüsünü canlı yayında açıkladı

Ankaragücü Teknik Direktörü , A Spor'a yaptığı açıklamada,"Umut'un Beşiktaş'a transfer olmasını beklemiyorduk. En son Cumhurbaşkanımız'ın iftar yemeğinde görüştüm. Ona, kendisiyle tekrar çalışmak istediğimizi söyledik. O da Osmanlıspor'la problemlerinin olduğunu belirterek, Ankaragücü'nde devam etmekten yana görüş belirtti. Daha sonra teklif almış, Beşiktaş'a hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkanı Fikret Orman da dün yaptığı açıklamada ile ilgilendiklerini belirtti.

25 yaşındaki futbolcu geçen seneyi Osmanlıspor'dan kiralık olarak Ankaragücü'nde geçirmişti.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 11:03
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