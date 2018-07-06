Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, A Spor'a yaptığı açıklamada,"Umut'un Beşiktaş'a transfer olmasını beklemiyorduk. En son Cumhurbaşkanımız'ın iftar yemeğinde görüştüm. Ona, kendisiyle tekrar çalışmak istediğimizi söyledik. O da Osmanlıspor'la problemlerinin olduğunu belirterek, Ankaragücü'nde devam etmekten yana görüş belirtti. Daha sonra teklif almış, Beşiktaş'a hayırlı olsun" diye konuştu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da dün yaptığı açıklamada Umut Nayir ile ilgilendiklerini belirtti.
25 yaşındaki futbolcu geçen seneyi Osmanlıspor'dan kiralık olarak Ankaragücü'nde geçirmişti.
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