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  1. Beşiktaş'ın golcüsünü canlı yayında açıkladı

'a çok yakın

'in transferinde sona geldi. Forvet arayışındaki Siyah Beyazlı ekip, 'de top koşturan Ganalı forvetle anlaşma noktasına geldi.

Beşiktaş Ganalı forveti bitiriyor

Ganalı sol kanat oyuncusu Andre Ayew'in adı bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılıyordu. Siyah Beyazlılar'ın yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedilmişti.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 11:42
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