Ganalı sol kanat oyuncusu Andre Ayew'in adı bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılıyordu. Siyah Beyazlılar'ın yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedilmişti.
Andre Ayew Beşiktaş'a çok yakın
Beşiktaş Andre Ayew'in transferinde sona geldi. Forvet arayışındaki Siyah Beyazlı ekip, Premier Lig'de top koşturan Ganalı forvetle anlaşma noktasına geldi.
Etiketler: Premier Lig , West Ham United , Beşiktaş , Andre Ayew
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