Fenerbahçe taraftarı yeni başkan Ali Koç'un çağrısına olumlu cevap verdi ve 200 ila 10 bin 150 TL arasında değişen fiyatlara sahip kombinelere hücum etti.

ŞİMDİDEN 33 BİN SATILDI

Bir önceki sezon 5 Temmuz 2017 tarihine kadar 2300 kombine bileti satan sarı lacivertli kulüp, yeni sezon öncesinde ise dün itibarıyla 33 bine ulaştı. 2015-16 sezonunda 38 bin kombine satışı gerçekleştiren Fenerbahçe, bu rakama kısa sürede yaklaştı.