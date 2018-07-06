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'den Muslera paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü , 'nın yarı finale yükseldiği 2018 mücadelesinde hatalı bir gol yiyen 'yla ilgili paylaşım yaptı

Fatih Terimden Muslera paylaşımı

2018 'nda grup ve son 16 turlarını yenilgisiz geçen iki takımın mücadelesinde gülen oldu! Uruguay, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na de veda etti ve yarı finale Fransa yükseldi. İlk yarısı Horozlar'ın 1-0'lık üstünlüğüle geçilen maçta Galatasaray'da top koşturan 'nın yediği gol, maça damga vurdu. Mücadelede 61. dakika oynanırken Antoine Griezmann'ın şutunda büyük bir hata yapan Muslera, Fransa'nın farkı 2'ye çıkarmasına neden oldu. Büyük üzüntü yaşayan tecrübeli kaleciye takım arkadaşlarının yanı sıra ve Galatasaray'dan da destek geldi. Maç sonunda Suarez, Muslera'ya sarılırken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de paylaşım yaptı.

Kızı Merve Terim Çetin'le birlikte maçı Niznhy Novogrod Stadı'nda takip eden Fatih Terim, karşılaşma sonrasında Muslera'yla ilgili paylaşım yaptı. İmparator paylaşımında "Maç sonunda Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim..." ifadelerini kullandı.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 20:46
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