Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak transfer haberi! Sarı-Lacivertli yönetim Çin ekiplerinde forma giyen yıldız oyuncu Axel Witsel'e teklif götürdü. 29 yaşındaki Belçikalı futbolcu merkez ortasaha mevkiinde görev alıyor.
3 Ocak 2017 tarihinde Çin ekiplerinden Tianjin Quanjian'a transfer olan Axel Witsel'in güncel piyasa değeri 18 milyon euro.
3 Ocak 2017 tarihinde Çin ekiplerinden Tianjin Quanjian'a transfer olan Axel Witsel'in güncel piyasa değeri 18 milyon euro.
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