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'den sürprizi! Axel Witsel kimdir? Axel Witsel kaç yaşında?

sezonuna Wilshere'le hızlı giren 'de yeni bomba . Sarı-lacivertli kulüp transferine alternatif olarak 'de forma giyen Axel Witsel'e teklif götürdü.

Fenerbahçeden yeni bomba! Wilsheree alternatif olacak
li taraftarları heyecanlandıracak haberi! Sarı-Lacivertli yönetim ekiplerinde forma giyen yıldız oyuncu 'e teklif götürdü. 29 yaşındaki Belçikalı futbolcu merkez ortasaha mevkiinde görev alıyor.



3 Ocak 2017 tarihinde Çin ekiplerinden Tianjin Quanjian'a transfer olan Axel Witsel'in güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 09:37
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