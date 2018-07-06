Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, kulüpte çok büyük değişimin yaşandığını ve heyecanlı bir şekilde yeni sezonu beklediklerini söyledi. Skrtel, "Kombineler tükenmiş durumda. Taraftarlarımızın ilgisine karşılık verip, bir an önce sahaya çıkmak istiyoruz. İnanıyorum ki bu sene hep birlikte özel bir şeyler başarabiliriz." diye konuştu.
Burda çok şey değişmiş
Skrtel, “Kulüpte çok büyük değişiklik olmuş. Kombineler bitmiş. Ligi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi
Etiketler: Martin Skrtel , Fenerbahçe , Kombineler , kulüpte
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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