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Burda çok şey değişmiş

Skrtel, “ çok büyük değişiklik olmuş. bitmiş. Ligi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi

Burda çok şey değişmiş
Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, çok büyük değişimin yaşandığını ve heyecanlı bir şekilde yeni sezonu beklediklerini söyledi. Skrtel, " tükenmiş durumda. Taraftarlarımızın ilgisine karşılık verip, bir an önce sahaya çıkmak istiyoruz. İnanıyorum ki bu sene hep birlikte özel bir şeyler başarabiliriz." diye konuştu.

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