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’ye rest çekti!

Senegalli yıldız, ’ın yaptığı kiralama teklifini geri çevirdi

Badou Ndiaye Stoke City’ye rest çekti!
Badou Ndiaye eski takımı Galatasaray'da forma giyebilmek için ekibi Wolverhampton'ın yaptığı kiralama teklifini elinin tersiyle geri çevirdi... Galatasaray'ın 1 yıllık kiralama ve 3 milyon Euro'luk maaş teklifini kabul eden Badou Ndiaye artık beklemeye geçti... Yıldız futbolcu şimdi Galatasaray'ın Stoke City ile anlaşmasını bekliyor... 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 'da 17 maçında forma giydi... Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol atıp 3 de asist üretti.
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