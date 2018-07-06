Badou Ndiaye eski takımı Galatasaray'da forma giyebilmek için Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın yaptığı kiralama teklifini elinin tersiyle geri çevirdi... Galatasaray'ın 1 yıllık kiralama ve 3 milyon Euro'luk maaş teklifini kabul eden Badou Ndiaye artık beklemeye geçti... Yıldız futbolcu şimdi Galatasaray'ın Stoke City ile anlaşmasını bekliyor... 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'da 17 Süper Lig maçında forma giydi... Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol atıp 3 de asist üretti.
Badou Ndiaye Stoke City’ye rest çekti!
Senegalli yıldız, Wolverhampton’ın yaptığı kiralama teklifini geri çevirdi
Etiketler: Stoke City , Premier Lig , süper lig , Galatasaray , Badou Ndiaye , Wolverhampton
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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