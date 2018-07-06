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'dan flaş karar!

kupalarında, takımlar 4. oyuncu değişikliğini yapabilecek

UEFAdan flaş karar!
UEFA, kulüpler bazında 'daki büyük futbol organizasyonlarında maçların uzatmaya gitmesi durumunda takımlara 4. oyuncu değişikliği yapma hakkı getirdi. Yeni kural, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve 'da uygulanacak.
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