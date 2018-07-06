UEFA, kulüpler bazında Avrupa'daki büyük futbol organizasyonlarında maçların uzatmaya gitmesi durumunda takımlara 4. oyuncu değişikliği yapma hakkı getirdi. Yeni kural, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Kupa'da uygulanacak.
UEFA'dan flaş karar!
Avrupa kupalarında, takımlar 4. oyuncu değişikliğini yapabilecek
Etiketler: UEFA , Süper Kupa , Avrupa
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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