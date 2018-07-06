Aboubakar sürprizi

Galatasaray forvet arayışlarını sürdürürken Portekiz'den ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Abola, Sarı- Kırmızılı takımın Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Aboubakar için girişimlere başladığını okurlarına duyurdu.
G.SARAY'IN İLK TERCİHİ
Gazete Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini hatırlatarak, "Aboubakar kendini kanıtlamış bir golcü. Bu nedenle Galatasaray'ın ilk tercihi" yorumunu yaptı.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Abola gazetesi Galatasaray'ın ilk tercihinin kiralama formülü olduğunu öne sürerek ancak iki kulüp bonservis bedelinde anlaşma sağlarsa Aboubakar'ın bonservisiyle de alınabileceğinin altını çizdi.
ÖNEMLİ GELİŞMELER OLABİLİR
Aboubakar'ı Beşiktaş'ın da çok istediğini öne süren Abola, "Ancak Galatasaray'ın kozları daha güçlü görünüyor. Bu hafta içersinde bu transferde çok önemli gelişmeler yaşanabilir" ifadesini kullandı.
G.SARAY'IN İLK TERCİHİ
Gazete Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini hatırlatarak, "Aboubakar kendini kanıtlamış bir golcü. Bu nedenle Galatasaray'ın ilk tercihi" yorumunu yaptı.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Abola gazetesi Galatasaray'ın ilk tercihinin kiralama formülü olduğunu öne sürerek ancak iki kulüp bonservis bedelinde anlaşma sağlarsa Aboubakar'ın bonservisiyle de alınabileceğinin altını çizdi.
ÖNEMLİ GELİŞMELER OLABİLİR
Aboubakar'ı Beşiktaş'ın da çok istediğini öne süren Abola, "Ancak Galatasaray'ın kozları daha güçlü görünüyor. Bu hafta içersinde bu transferde çok önemli gelişmeler yaşanabilir" ifadesini kullandı.
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