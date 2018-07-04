Yol Durumu
  1. Taraftarlarımız bana güvensin
  2. Kartal'da Babel krizi

’ya yeni talip

’ta gözden çıkarılan ’ya kulübü teklifte bulundu

Negredo’ya yeni talip
Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 'ya kulüplerinden talip oldu. Ancak bu oyuncunun 'tan yıllık 4 milyon 200 bin Euro alması İspanyol kulübünü düşündürüyor. Buna rağmen Rayo Vallecano'nın Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya gelerek Negredo'nun transferini konuşacakları gelen bilgiler arasında
Etiketler: , , ,
  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar