Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Negredo'ya İspanyol kulüplerinden Rayo Vallecano talip oldu. Ancak bu oyuncunun Beşiktaş'tan yıllık 4 milyon 200 bin Euro alması İspanyol kulübünü düşündürüyor. Buna rağmen Rayo Vallecano'nın Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya gelerek Negredo'nun transferini konuşacakları gelen bilgiler arasında
Negredo’ya yeni talip
Beşiktaş’ta gözden çıkarılan Negredo’ya İspanyol kulübü Rayo Vallecano teklifte bulundu
Etiketler: Negredo , Beşiktaş , Rayo Vallecano , İspanyol
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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