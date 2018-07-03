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penaltılarla çeyrek finalde! : 4 - İngiltere: 5 (MAÇ SONUCU I ÖZET)

2018 son 16 turunda günün merakla beklenen maçında , ile karşılaşıyor. İngiltere, 57. dakikada Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçerken Kolombiya'da Yerry Mina 90+3'te ağları havalandırdı ve normal süre 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Uzatmalarda gol çıkmaması üzerine seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışları neticesinde Dünya Kupası'nın son çeyrek finalisti İngiltere oldu.

Son çeyrek finalist belli oldu!

2018 FIFA son 16 turunda , 1-1 tamamlanan maçta 'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finalist oldu.

REKABETTE ÜSTÜN TARAF İNGİLTERE
İki ekip arasında 1'i resmi 4'ü hazırlık maçı olmak üzere oynanan 5 karşılaşmada İngiltere'nin üstünlüğü var. Kolombiya ile İngiltere arasında bugüne kadar oynanan maçlarda İngilizler 3 kez sahadan galip ayrılırken, Kolombiya henüz galibiyetle tanışamadı. İki maç ise berabere sona erdi. Bu maçlarda İngiltere'nin 10 golüne, Kolombiya 3 golle karşılık verebildi.

1998 DÜNYA KUPASI
İki takımın oynadığı tek resmi karşılaşma yine bir Dünya Kupası mücadelesiydi. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 1998 Dünya Kupası'nda Kolombiya ile İngiltere aynı grupta yer aldı. Grup mücadelesini İngilizler ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 galip tamamladı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Darren Anderton ile David Beckham attı. O şampiyonada 6 puanlı İngiltere, 7 puanı bulunan lider Romanya'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Üç puan ile 3. sırada kalan Kolombiya ise elendi. İngiltere de son 16 turunda Arjantin'e penaltı atışları sonucunda yenilerek turnuvaya veda etti.

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  • 03 Temmuz 2018, Salı 20:57
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