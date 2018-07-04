Orta sahaya Emre Belözoğlu stili oyuncu arayan ve Arsenal'le sözleşmesi biten Jack Wilshere ile anlaşan Fenerbahçe için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin geçen sezonu Spartak Moskova'da kiralık geçiren Chelsea'li Mario Pasalic'le de ilgilendiği iddia edildi.