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'den 'li ’e kanca!

Fenerbahçeden Chelseali yıldıza kanca

Orta sahaya Emre Belözoğlu stili oyuncu arayan ve Arsenal'le sözleşmesi biten Jack Wilshere ile anlaşan Fenerbahçe için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin geçen sezonu Spartak Moskova'da kiralık geçiren Chelsea'li Mario Pasalic'le de ilgilendiği iddia edildi.

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 08:37
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