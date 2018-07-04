Rusya'nın evsahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Süper Lig'de forma giyen yalnızca 2 isim çeyrek final görebildi. Galatasaray forması giyen kaleci Fernando Muslera ve Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida yola devam ediyor. 2 oyuncu da takımlarının tüm maçlarında forma giydi.
Muslera ve Vida yola devam
Etiketler: Dünya Kupası , süper lig , Fernando Muslera , FIFA , Galatasaray , Beşiktaş , Rusya
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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