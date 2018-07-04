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Kabustan

, önünde ’nin penaltısıyla öne geçti. Anc ak 90+3’te eşitliği sağladı. İngiltere penaltılarla çıktı

Kabustan Çeyrek Finale
İngiltere uzandı. Son 16 Turu'nda Kolombiya'yla karşılaşan normal süresi 1-1 biten maçta rakibini penaltılarla 5-4 yenerek turu geçti. Böylece çeyrek finalde 'in rakibi oldu. Maçın 6. dakikasında ilk tehlikeli atak İngiltere'den geldi. Ashley Young'un doğrudan kaleye vurduğu topu Ospina uzaklaştırdı. 13'te ceza sahası dışından sert vuran Sterling, Sanchez'e takıldı.

​HARRY KANE YİNE SAHNEYE ÇIKTI
Maçın 23. dakikasında Stones Falcao'dan önce topa dokunarak tehlikeyi önledi. Devre 0-0 bitti. İngiltere 54'te penaltı kazandı. Sanchez'in 'ye yaptığı müdahale sonucu kazanılan penaltıyı 57'de Harry Kane gole çevirdi

İNGİLTERE PENALTILARDA GÜLDÜ
İngiltere 1-0'dan sonra etkiliydi. Ancak 90+3'te korner atışında takımına beraberliği getirdi ve maç uzatmaya kaldı. Uzatmalarda sonuç değişmedi. Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan İngiltere maçı 5-4 kazanarak turladı.

'NIN İLK KORNERİ GOLLE SONUÇLANDI



İngiltere Kolombiya karşısında maçın başından itibaren daha etkili bir futbol sergiledi. Kolombiya 90+3'üncü dakikaya kadar maçta hiç korner kullanmadı. Karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında Kolombiya ilk kullandığı köşe atışında Yerry Mina ile golü buldu. Bu gol İngiltere'ye büyük şok yaşatırken Kolombiyalı futbolcular beraberlik sonrası çok büyük sevinç yaşadı. Ancak İngiltere'nin penaltılarla kazanması bu sevinci yarım bıraktı.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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