İtalyan ekiplerinden Juventus'un Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo için transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İtalyan kulübünün Ronaldo'ya 4 yıllık teklif yaptığı ve bu süre içinde 120 milyon Euro net para önerdiği ifade edildi. İspanyol basını Ronaldo'ya Juventus tarafından 30 milyon Euro maaş teklifi yapıldığını da duyurdu...
Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya 120 milyon euro
Etiketler: Cristiano Ronaldo , Real Madrid , Juventus
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