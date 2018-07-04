Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Doğuş, önümüzdeki sezon için flaş bir transfere imza atarak NBA'de en son San Antonio Spurs forması giyen Fransız oyuncu Joffrey Lauvergne'i kadrosuna kattı.

F.Bahçe'nin açıklaması şöyle;

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Joffrey Lauvergne ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu San Antonio Spurs'un başarılı pivotu Joffrey Lauvergne ile güçlendirdi.





2.11 boyunda olan ve 4-5 numaralı pozisyonlarda forma giyebilen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek.



Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı 'her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz.' denildi.



Lauvergne: Merhaba Fenerbahçe taraftarı



Ayrıca yıldız oyuncu da video paylaşarak transferi açıklamıştı. Lauvergne'nin mesajı ise şöyle: "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Gelecek sezon takımla birlikte parkede olacağımı açıklamaktan gurur duyuyorum. Yeni sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum."