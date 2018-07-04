2018 Dünya Kupası'nda son viraja girilirken çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Maçların oynanacağı gün ve saatler de açıklanırken sporseverler 6 Temmuz Cuma günü başlayacak finallere kilitlendi.

6 Temmuz Cuma günü başlayacak çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Uruguay - Fransa (6 Temmuz 17:00)

Brezilya - Belçika (6 Temmuz 21:00)

İsveç - İngiltere (7 Temmuz 17:00)

Rusya - Hırvatistan (7 Temmuz 21:00)

Yarı final

Uruguay-Fransa / Brezilya-Belçika (10 Temmuz Salı, Krestovsky Stadı)

Rusya-Hırvatistan / İsveç-İngiltere (11 Temmuz Çarşamba, Luzhniki Stadı)