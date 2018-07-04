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'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Dünya Kupası'nda hangi ülke kiminle eşleşti?

2018 'nda son 16 tur maçlarının tamamlanmasıyla birlikte 6 Temmuz Cuma günü başlayacak çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Dünya Kupası'nda kiminle eşleşti? Dünya Kupası'nda Uruguay kiminle eşleşti? Dünya Kupası'nda kiminle eşleşti? Dünya Kupası'nda kiminle eşleşti? Dünya Kupası'nda kiminle eşleşti? Dünya Kupası'nda Rusya kiminle eşleşti? Dünya Kupası'nda Hırvatistan kiminle eşleşti? Dünya Kupası'nda kiminle eşleşti? İşte 2018 Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri...

İşte Dünya Kupasındaki eşleşmeler

2018 'nda son viraja girilirken çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Maçların oynanacağı gün ve saatler de açıklanırken sporseverler 6 Temmuz Cuma günü başlayacak finallere kilitlendi.

6 Temmuz Cuma günü başlayacak çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Uruguay - (6 Temmuz 17:00)
- (6 Temmuz 21:00)
- (7 Temmuz 17:00)
- Hırvatistan (7 Temmuz 21:00)

Yarı final
Uruguay-Fransa / Brezilya-Belçika (10 Temmuz Salı, Krestovsky Stadı)
Rusya-Hırvatistan / İsveç-İngiltere (11 Temmuz Çarşamba, Luzhniki Stadı)

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 09:08
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