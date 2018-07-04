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Juve’den ’ya 120 milyon

Juve’den Ronaldo’ya 120 milyon Euro
İtalyan ekiplerinden 'un 'in Portekizli yıldızı için transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İtalyan kulübünün Ronaldo'ya 4 yıllık teklif yaptığı ve bu süre içinde 120 milyon net para önerdiği ifade edildi. İspanyol basını Ronaldo'ya Juventus tarafından 30 milyon Euro maaş teklifi yapıldığını da duyurdu.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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