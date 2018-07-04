Juve’den Ronaldo’ya 120 milyon Euro

İtalyan ekiplerinden Juventus'un Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo için transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İtalyan kulübünün Ronaldo'ya 4 yıllık teklif yaptığı ve bu süre içinde 120 milyon Euro net para önerdiği ifade edildi. İspanyol basını Ronaldo'ya Juventus tarafından 30 milyon Euro maaş teklifi yapıldığını da duyurdu.
Etiketler: Real Madrid , Juventus , Ronaldo , euro
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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