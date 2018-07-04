Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! İspanyol futbol adamı Guti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bundan sonra Beşiktaş'ta görev yapacağını duyurdu. Guti'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Birkaç gün içinde evim Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe başlayacağım. Bana olan sevgileri ve güvenleri için minnettarım, sıkı çalışarak geri ödemeye çalışacağım. Real Madrid'e teşekkürler."
"Birkaç gün içinde evim Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe başlayacağım. Bana olan sevgileri ve güvenleri için minnettarım, sıkı çalışarak geri ödemeye çalışacağım. Real Madrid'e teşekkürler."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.