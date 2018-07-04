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  1. Beşiktaş'ın yeni sezon formaları basına sızdı

Guti, 'a transfer olduğunu açıkladı!

Guti Hernandez, 'a transfer olduğunu açıkladı. İspanyol antrenör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bundan sonra Beşiktaş'ta görev yapacağını duyurdu!

Beşiktaşın efsanesi geri döndü!
'ta son dakika gelişmesi! İspanyol futbol adamı Guti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bundan sonra Beşiktaş'ta görev yapacağını duyurdu. Guti'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Birkaç gün içinde evim Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe başlayacağım. Bana olan sevgileri ve güvenleri için minnettarım, sıkı çalışarak geri ödemeye çalışacağım. 'e teşekkürler."



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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 16:51
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