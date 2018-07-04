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'ın formaları basına sızdı! İşte Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonu formaları

dönemi tüm hızıyla devam ederken lı taraftarları heyecanlandıran bir haber geldi. Beşiktaş'ın formaları basına sızdırıldı! İşte o formalar...

Beşiktaşın yeni sezon formaları basına sızdı
Milyonlarca lıyı heyecanlandıran fotoğraflar paylaşıldı. Taraftarlar nefesini tutmuş kulüpten gelecek haberini beklerken Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonu formaları basına sızdı.



Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği iddia edilen formalar da bir kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Beşiktaş'ın, da terleteceği formalar sosyal medya üzerinden basına sızdırıldı.


KIRMIZI FORMA DİKKAT ÇEKTİ

Bir kullanıcı tarafından paylaşılan ve siyah-beyazlı takımın 2018-2019 sezonunda giyeceği öne sürülen formalar içerisinde en çok dikkat çekeni ise kırmızı renkli forma oldu.

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 13:58
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