Milyonlarca Beşiktaşlıyı heyecanlandıran fotoğraflar paylaşıldı. Taraftarlar nefesini tutmuş kulüpten gelecek transfer haberini beklerken Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonu formaları basına sızdı.
Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği iddia edilen formalar sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Beşiktaş'ın, yeni sezonda terleteceği formalar sosyal medya üzerinden basına sızdırıldı.
Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği iddia edilen formalar sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Beşiktaş'ın, yeni sezonda terleteceği formalar sosyal medya üzerinden basına sızdırıldı.
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