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Cavani Fransa'ya karşı forma giyebilecek mi?

2018 FIFA Dünya Kupası'nda 6 Haziran Cuma günü Fransa ile Uruguay çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Portekiz'le oynanan son 16 turu maçında sakatlanarak oyunu terk eden Uruguay Milli Takımı'nın golcü ismi Edinson Cavani'nin durumu belirsizliğini koruyor. Cavani Fransa'ya karşı mücadele edebilecek mi? Sakatlığı ne durumda? Tüm detaylar haberimizde...

Cavani Fransaya karşı forma giyebilecek mi?

Uruguay, Fransa ile oynayacağı Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde Paris Saint- Germain'de oynayan yıldız oyuncusu Edinson Cavani hakkında hakkında açıklamalarda bulundu.

  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 18:49
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