Cavani Fransa'ya karşı forma giyebilecek mi?

Uruguay, Fransa ile oynayacağı Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde Paris Saint- Germain'de oynayan yıldız oyuncusu Edinson Cavani hakkında hakkında açıklamalarda bulundu.
Uruguay, Fransa ile oynayacağı Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde Paris Saint- Germain'de oynayan yıldız oyuncusu Edinson Cavani hakkında hakkında açıklamalarda bulundu.
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