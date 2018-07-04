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Başkan Cengiz ikna etti Mahmuti devam dedi

Önceki gün yönetime istifasını sunan coach , Başkan ile bir araya geldi. Görüşmede “devam” kararı alındı

Başkan Cengiz ikna etti Mahmuti devam dedi
Geçen sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan Galatasaray Odeabank'ta önceki gün şok bir gelişme yaşanmıştı... Yönetimle arasında anlaşmazlıklar olan coach Oktay Mahmuti istifa etmişti.

​CENGİZ'DEN GARANTİ
Başkan Mustafa Cengiz dün Mahmuti ile bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında "yola devam" kararı alındı. de ağır kalınması ve bütçenin düşürülmesi nedeniyle sıkıntılı olan Mahmuti'ye Başkan Cengiz'in verdiği ve anlaşma sağlandığı belirtildi.

HIZ VERİLECEK
Galatasaray yönetiminin bu karar sonrasında transfer çalışmalarına vereceği ve imzaların kısa sürede atılıcağı öğrenildi.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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