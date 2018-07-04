Başkan Cengiz ikna etti Mahmuti devam dedi

Geçen sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan Galatasaray Odeabank'ta önceki gün şok bir gelişme yaşanmıştı... Yönetimle arasında anlaşmazlıklar olan coach Oktay Mahmuti istifa etmişti.
CENGİZ'DEN GARANTİ
Başkan Mustafa Cengiz dün Mahmuti ile bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında "yola devam" kararı alındı. Transferde ağır kalınması ve bütçenin düşürülmesi nedeniyle sıkıntılı olan Mahmuti'ye Başkan Cengiz'in garanti verdiği ve anlaşma sağlandığı belirtildi.
HIZ VERİLECEK
Galatasaray yönetiminin bu karar sonrasında transfer çalışmalarına hız vereceği ve imzaların kısa sürede atılıcağı öğrenildi.
CENGİZ'DEN GARANTİ
Başkan Mustafa Cengiz dün Mahmuti ile bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında "yola devam" kararı alındı. Transferde ağır kalınması ve bütçenin düşürülmesi nedeniyle sıkıntılı olan Mahmuti'ye Başkan Cengiz'in garanti verdiği ve anlaşma sağlandığı belirtildi.
HIZ VERİLECEK
Galatasaray yönetiminin bu karar sonrasında transfer çalışmalarına hız vereceği ve imzaların kısa sürede atılıcağı öğrenildi.
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