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Aslan’ın şanssızlığı!

’dan sonra Cimbom’un talip olduğu bir başka isim Belçikalı de gol atarak değerini artırdı

Aslan’ın transfer şanssızlığı!
Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürse de henüz beklenen adımları atamayan Galatasaray büyük bir şanssızlık yaşıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın prensipte anlaşmaya vardığı Ahmed Musa, formasıyla Dünya Kupası'nda iki gol birden atınca değerini katlamıştı. Ardından da de pürüzler yaşanmıştı. Şimdi benzer bir senaryo daha ortaya çıktı. Galatasaray'ın Trezeguet'nin alternatifi olarak düşündüğü Nacer Chadli, Belçika formasıyla ağlarını sarstı ve değerini artırdı.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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