Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürse de henüz beklenen adımları atamayan Galatasaray büyük bir şanssızlık yaşıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın prensipte anlaşmaya vardığı Ahmed Musa, Nijerya formasıyla Dünya Kupası'nda iki gol birden atınca değerini katlamıştı. Ardından da transferde pürüzler yaşanmıştı. Şimdi benzer bir senaryo daha ortaya çıktı. Galatasaray'ın Trezeguet'nin alternatifi olarak düşündüğü Nacer Chadli, Belçika formasıyla Japonya ağlarını sarstı ve değerini artırdı.
Aslan’ın transfer şanssızlığı!
Ahmed Musa’dan sonra Cimbom’un talip olduğu bir başka isim Belçikalı Nacer Chadli de gol atarak değerini artırdı
Etiketler: Dünya Kupası , transfer , Ahmed Musa , Nacer Chadli , Galatasaray , Japonya , Nijerya
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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