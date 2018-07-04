Arjantin ve dünya futbolunun 57 yaşındaki efsane ismi Diego Maradona flaş açıklamalar yaptı. Milli takımlarının elenmesinden sonra herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini söyleyen Diego Maradona, "Bana görev verirlerse Arjantin'i bedava çalıştırırım. Evet para almadan seve seve görevimi yaparım" ifadesini kullandı.
Arjantin’i bedava çalıştırırım
Etiketler: Diego Maradona , Arjantin
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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