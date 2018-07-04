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’i bedava çalıştırırım

Arjantin’i bedava çalıştırırım
Arjantin ve dünya futbolunun 57 yaşındaki efsane ismi Diego Maradona flaş açıklamalar yaptı. Milli takımlarının elenmesinden sonra herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini söyleyen Diego Maradona, "Bana görev verirlerse 'i bedava çalıştırırım. Evet para almadan seve seve görevimi yaparım" ifadesini kullandı.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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