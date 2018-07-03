Beşiktaş, geçen sezon Ankaragücü forması giyen 25 yaşındaki Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı. Umut Nayır, 28 Haziran'da Osmanlıspor ile olan 3.5 yıllık sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini açıklamıştı. Nayir, 171 resmi maçta 74 gol attı.
Umut Nayir ile anlaşma sağlandı
Etiketler: Umut Nayir , Beşiktaş , Osmanlıspor
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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