Yol Durumu
  1. İngilizler Ozan için geliyor
  2. 3 topçuya tam puan

ile anlaşma sağlandı

Umut Nayir ile anlaşma sağlandı
Beşiktaş, geçen sezon Ankaragücü forması giyen 25 yaşındaki ile prensip anlaşmasına vardı. Umut Nayır, 28 Haziran'da ile olan 3.5 yıllık sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini açıklamıştı. Nayir, 171 resmi maçta 74 gol attı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ