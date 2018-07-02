Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılık yaşandı.
Galatasaray, Luis Cavanda'nın 2.4 milyon euro karşılığında Standard Liege'e transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Luis Pedro Cavanda'nın transferi konusunda Standard de Liege kulübü ile net 2.400.000 Euro transfer tutarı karşılığında anlaşmaya varılmıştır."
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