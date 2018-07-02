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! Cavanda, 'de

haberi... , 'nın 2.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ligi ekiplerinden 'e olduğunu KAP'a bildirdi

Galatasaray transferi açıkladı!

çalışmalarını sürdüren 'da ayrılık yaşandı.

Galatasaray, 'nın 2.4 milyon euro karşılığında 'e transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Luis Pedro Cavanda'nın transferi konusunda Standard de Liege kulübü ile net 2.400.000 Euro transfer tutarı karşılığında anlaşmaya varılmıştır."

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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 21:57
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