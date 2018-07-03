NBA'de sezonun şampiyonu Golden State Warriors'ın DeMarcus Cousins ile anlaştığı iddia edildi.



ESPN'in haberine göre sezonu New Orleans Pelicans'ta tamamlayan DeMarcus Cousins'ın Golden State ile anlaşmaya vardığı belirtildi.



Golden State'in DeMarcus Cousins'a yıllık 5,3 milyon dolar ödemesi bekleniyor. Henüz resmi açıklama yapılmasa da sözleşmenin 1 yıllık olacağı öğrenildi.