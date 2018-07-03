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'tan hamlesi

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde () takımlar üst üste transfer hamlelerine devam ediyor. 'ın LeBron James ile anlaşmasının ardından 'ta hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

GSWden DeMarcus Cousins hamlesi

'de sezonun şampiyonu 'ın ile anlaştığı iddia edildi.

ESPN'in haberine göre sezonu 'ta tamamlayan DeMarcus Cousins'ın Golden State ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Golden State'in DeMarcus Cousins'a yıllık 5,3 milyon dolar ödemesi bekleniyor. Henüz resmi açıklama yapılmasa da sözleşmenin 1 yıllık olacağı öğrenildi.

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  • 03 Temmuz 2018, Salı 09:39
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