NBA'de sezonun şampiyonu Golden State Warriors'ın DeMarcus Cousins ile anlaştığı iddia edildi.
ESPN'in haberine göre sezonu New Orleans Pelicans'ta tamamlayan DeMarcus Cousins'ın Golden State ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
Golden State'in DeMarcus Cousins'a yıllık 5,3 milyon dolar ödemesi bekleniyor. Henüz resmi açıklama yapılmasa da sözleşmenin 1 yıllık olacağı öğrenildi.
Golden State Warriors'tan DeMarcus Cousins hamlesi
Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) takımlar üst üste transfer hamlelerine devam ediyor. Los Angeles Lakers'ın LeBron James ile anlaşmasının ardından Golden State Warriors'ta DeMarcus Cousins hamlesi yapmaya hazırlanıyor.
NBA'de sezonun şampiyonu Golden State Warriors'ın DeMarcus Cousins ile anlaştığı iddia edildi.
Etiketler: DeMarcus Cousins , Golden State Warriors , Los Angeles Lakers , New Orleans Pelicans , NBA
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