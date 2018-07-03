2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsveç ile İsviçre karşı karşıya geldi. 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsveç, İsviçre'yi 66. dakikada Emil Forsberg'in attığı golle 1-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.



İLK MAÇ 1920'DE OYNANDI

İsveç ile İsviçre, tarihteki ilk maçlarını 6 Haziran 1920'de oynadı. İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanan maçı konuk ekip İsviçre 1-0 galip tamamladı. İsviçre bu sonuçla rekabetteki ilk galibiyeti elde eden taraf da oldu.





İSVİÇRE ÖNDE

İki ekip arasındaki rekabette İsviçre bir adım önde bulunuyor. İsveç ve İsviçre arasında bugüne kadar oynanan 28 karşılaşmada İsviçre 11 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, İsveç 10 maçta kazanan taraf oldu. 7 mücadele de beraberlikle sona erdi. Gol sayılarında ise İsveç'in üstünlüğü bulunuyor. İsveç'in 46 golüne, İsviçre 42 golle karşılık verdi.

16 YIL SONRA

İsveç ve İsviçre yarın oynayacakları mücadele ile 16 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım son olarak 27 Mart 2002'de İsveç'in Malmö şehrinde oynanan mücadelede karşılaşmıştı. İlk yarısı ev sahibi İsveç'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İsveç'in golü Marcus Allback'tan gelirken, İsviçre'nin golüne Ricardo Cabanas imza atmıştı.