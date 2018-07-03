İngiliz The Sun gazetesi bu akşam oynanacak olan Dünya Kupası son 16 mücadelesiyle ilgili hoş olmayan bir başlık attı ve tepkilerin odağı oldu.

Kolombiya-İngiltere maçı için atılan başlıkta; Kolombiya'nın en meşhur 3 şeyi Shakira, kahve ve diğer şey. Diğer şeyi de "GO KANE" yazarak uyuşturucu vurgusu(Kokain) yaparak Kolombiyalılara hoş olmayan ve rahatsız edici bir göndermede bulundular.





Olay sosyal medyada taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekti.

MANŞETE BÜYÜKELÇİ'DEN TEPKİ

​Kolombiya Büyükelçisi'nin sert bir dille eleştirdiği manşet, Kolombiyalı taraftarların da tepkisini çekti. Kolombiya'nın İngiltere Büyükelçisi Nestor Osorio Londono, kullanılan dili skandal olarak nitelendirirken "Bu manşet Dünya Kupası'nın barışçıl havasına hiç yakışmadı. Ayrıca bir ülkeyi bu şekilde suçlamak ciddi bir sorun… Her şeye rağmen İngiltere ile Kolombiya arasında oynanacak karşılaşmada saygı, centilmenlik ve eğlence olacak" dedi.