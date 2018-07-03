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Trezeguet 'a geliyor mu? Tercihini açıkladı

Adı son günlerde sıkça 'la anılan Kasımpaşaspor'un Mısırlı yıldız oyuncusu Trezeguet, hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Trezeguetden flaş G.Saray açıklaması

Galatasaray'ın transferdeki hedefi Trezeguet, rotasını sarı-kırmızılılara çevirdi.

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  • 03 Temmuz 2018, Salı 14:06
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