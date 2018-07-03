Galatasaray'ın transferdeki hedefi Trezeguet, rotasını sarı-kırmızılılara çevirdi.
Trezeguet Galatasaray'a geliyor mu? Tercihini açıkladı
Adı son günlerde sıkça Galatasaray'la anılan Kasımpaşaspor'un Mısırlı yıldız oyuncusu Trezeguet, hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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