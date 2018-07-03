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  1. Fenerbahçe yıldız oyuncuyla anlaştı!

Cocu'dan Volkan Demirel için şok sözler

Ali Koç yönetiminde yeni bir takım oluşturma çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu sözleşmesi biten Volkan Demirel için kararını verdi. Fenerbahçe'nin yeni sezonda kalesini kim koruyacak? Volkan Demirel takımda kalacak mı?

Cocudan Volkan Demirel için şok sözler

2002-2003 sezonunda formasını giymeye başladığı F.Bahçe ile kontratı sona eren Volkan Demirel, geleceğini de şekillendirmek üzere görüşmelerini sürdürüyor.

  • 03 Temmuz 2018, Salı 19:34
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