Yol Durumu
  1. Cocu'dan Volkan Demirel için şok sözler
  2. İngilizlerden Kolombiya'ya çirkin gönderme

ile anlaştı

Ali Koç yönetiminde yeni bir takım oluşturma hedefiyle yola çıkan ilk büyük transferini gerçekleştirdi. Arsenal'den ayrılan İngiliz oyuncu ile anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor

Fenerbahçe yıldız oyuncuyla anlaştı!

, bir süredir peşinde olduğu İngiliz futbolcu 'i transfer etti. A Spor'un haberine göre İngiliz oyuncu Fenerbahçe, bu transferi birkaç gün içerisinde resmi internet sitesinden açıklanacak.

26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve İstanbul'da kısa bir tur yapıp, oturacağı eve götürülmüştü. Bu ziyarette bazı yöneticiler ve babası yıldız oyuncuya eşlik ederken yapılan görüşmenin ardından Wilshere ile prensip anlaşmasına varılmıştı.

Arsenal altyapısından yetişen Wilshere, profesyonel kariyerinde Londra ekibiyle 10 sezon geçirdi. İngiliz orta saha geçtiğimiz sezonu Arsenal'de geçirdi ve çıktığı 38 maçta 2 gol atıp 5 de asist yaptı.

Etiketler: ,
  • 03 Temmuz 2018, Salı 19:09
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ