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'la yollarını ayırdı

Basketbol Takımı, geçtiğimiz yıl formasını giyen ABD'li oyun kurucu ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu

Geçtiğimiz yıl Doğuş forması ABD'li oyun kurucu 'ın önümüzdeki yıl 'in takımına transfer olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama şöyle;
"2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Doğuş formasıyla başarılı bir sezon geçiren, ekibimizin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunda "Final Serisi MVP'si" seçilmesini sağlayan performansıyla büyük katkısı bulunan, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğunun kazanılmasında ve Turkish Airlines EuroLeague kulvarında final oynamasında önemli pay sahibi olan Birleşik Amerikalı oyuncumuz Brad Wanamaker'ın takımımızla olan sözleşmesi sona ermiştir.

Brad Wanamaker, önümüzdeki sezonda kariyerine NBA takımlarından Boston Celtics ile devam edecektir.

Wanamaker'a, Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

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  • 03 Temmuz 2018, Salı 10:55
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