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Fener 4 maç yapacak!

’deki hazırlık kampında ve , ’da ise ve ile karşılaşacak

Fener 4 maç yapacak!
F.Bahçe 10-18 Temmuz arası 'de kamp yapacak. Burda 14 Temmuz'da Lozan, 18 Temmuz'da Fulham ile maç yapılacak. 21 Temmuz'da Feyenoord, 1 Ağustos'ta ise Cagliari ile İstanbul'da oynanacak.
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