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Darmian çıkarması

Siyah-Beyazlılar, ’ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu için Ada’ya hareket edecek. de ısrarcı

Darmian çıkarması
Beşiktaş savunma i için çalışmalarını hızlandırdı. , 'ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu Matteo Darmian'ı transfer etmek için 'ye hareket edecek.

KİRALIK İSTİYOR
Tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlı yöneticilerin Ada'da Manchester United'la sıkı bir pazarlık yapması bekleniyor. Darmian'ın kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
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