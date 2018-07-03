Darmian çıkarması

Beşiktaş savunma transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Kartal, Manchester United'ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu Matteo Darmian'ı transfer etmek için İngiltere'ye hareket edecek.
KİRALIK İSTİYOR
Tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlı yöneticilerin Ada'da Manchester United'la sıkı bir pazarlık yapması bekleniyor. Darmian'ın kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
KİRALIK İSTİYOR
Tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlı yöneticilerin Ada'da Manchester United'la sıkı bir pazarlık yapması bekleniyor. Darmian'ın kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
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