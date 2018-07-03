B Planı Nacer Chadlı

Galatasaray sol kanat arayışlarında rotayı değiştirdi. Bir süredir Trezeguet için Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yöneticiler Mısırlı futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle bu transferi şimdilik askıya aldı. Galatasaray West Bromwich'te oynayan Nacer Chadli'yi listenin en başına aldı.
2 SEZONDUR WEST BROMWİCH'TE
İngiliz ekibinin bu sezon Premier Lig'den düşmesi üzerine takımdan ayrılmak isteyen Belçikalı oyuncu 2 sezondur West Bromwich forması giyiyor. G.Saray Yönetimi bu oyuncu için kolları sıvadı.
HENÜZ BİR CEVAP VERMEDİLER
Galatasaraylı yöneticiler kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için West Bromwich'e teklifte bulundu. İngiliz kulübü Sarı-Kırmızılı yönetime henüz bir cevap vermedi.
GELMEYE ÇOK SICAK BAKIYOR
Gelişmelerden haberdar olan Nacer Chadli'nin Galatasaray'a gelmeyi çok istediği ve kendisine önerilecek rakamda bir sorun çıkarmayacağı öne sürüldü
2 SEZONDUR WEST BROMWİCH'TE
İngiliz ekibinin bu sezon Premier Lig'den düşmesi üzerine takımdan ayrılmak isteyen Belçikalı oyuncu 2 sezondur West Bromwich forması giyiyor. G.Saray Yönetimi bu oyuncu için kolları sıvadı.
HENÜZ BİR CEVAP VERMEDİLER
Galatasaraylı yöneticiler kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için West Bromwich'e teklifte bulundu. İngiliz kulübü Sarı-Kırmızılı yönetime henüz bir cevap vermedi.
GELMEYE ÇOK SICAK BAKIYOR
Gelişmelerden haberdar olan Nacer Chadli'nin Galatasaray'a gelmeyi çok istediği ve kendisine önerilecek rakamda bir sorun çıkarmayacağı öne sürüldü
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