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B Planı Nacer Chadlı

G.Saray, Mısırlı yıldız için ile anlaşamayınca ’te forma giyen Chadli için temaslarına başladı.Cimbom, Trezeguet'in yüksek maliyeti nedeniyle bu i 2'nci plana itti. Sarı-Kırmızılılar için West Bromwich'le pazarlıklarını sürdürüyor

B Planı Nacer Chadlı
Galatasaray sol kanat arayışlarında rotayı değiştirdi. Bir süredir Trezeguet için Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yöneticiler Mısırlı futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle bu i şimdilik askıya aldı. West Bromwich'te oynayan 'yi listenin en başına aldı.

2 SEZONDUR WEST BROMWİCH'TE
İngiliz ekibinin bu sezon Premier Lig'den düşmesi üzerine takımdan ayrılmak isteyen Belçikalı oyuncu 2 sezondur West Bromwich forması giyiyor. G.Saray Yönetimi bu oyuncu için kolları sıvadı.



HENÜZ BİR CEVAP VERMEDİLER
Galatasaraylı yöneticiler kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için 'e teklifte bulundu. İngiliz kulübü Sarı-Kırmızılı yönetime henüz bir cevap vermedi.

​GELMEYE ÇOK SICAK BAKIYOR
Gelişmelerden haberdar olan Nacer Chadli'nin Galatasaray'a gelmeyi çok istediği ve kendisine önerilecek rakamda bir sorun çıkarmayacağı öne sürüldü
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