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, eleme maçlarında forma giyen en yaşlı futbolcu oldu

Milli Takımının 39 yaşındaki kaptanı , eleme maçlarında forma giyen en yaşlı futbolcu olarak turnuva tarihine geçti.

Meksika Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya ile karşı karşıya geldi. Meksika'nın tecrübeli ismi Rafa Marquez, Brezilya maçına da ilk 11'de başladı.

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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 21:25
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