Meksika Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya ile karşı karşıya geldi. Meksika'nın tecrübeli ismi Rafa Marquez, Brezilya maçına da ilk 11'de başladı.
Rafael Marquez, Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyen en yaşlı futbolcu oldu
Meksika Milli Takımının 39 yaşındaki kaptanı Rafael Marquez, Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyen en yaşlı futbolcu olarak turnuva tarihine geçti.
Etiketler: Dünya Kupası , Rafael Marquez , MEKSİKA , Brezilya
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