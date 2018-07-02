Hırvatistan çeyrek finalde

HIRVATİSTAN, Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Danimarka'yı penaltılarla 3-2 yendi ve çeyrek finale çıktı. Hırvatlar'ın rakibi ise ev sahibi Rusya oldu. Danimarka, Hırvatistan karşısında 1. dakikada Zanka ile öne geçerken, 3. dakikada Mandzukic skoru eşitledi.
KALECİLER YILDIZLAŞTI
Uzatmalara giden maçın 116. dakikasında Schmeichel, Modric'in penalıtısını kurtardı ve 120 dakika 1-1 bitti. Penaltılarda 3 kez kalesini gole kapatan Subasic, Hırvatlar'ı çeyrek finale taşıdı.
KALECİLER YILDIZLAŞTI
Uzatmalara giden maçın 116. dakikasında Schmeichel, Modric'in penalıtısını kurtardı ve 120 dakika 1-1 bitti. Penaltılarda 3 kez kalesini gole kapatan Subasic, Hırvatlar'ı çeyrek finale taşıdı.
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