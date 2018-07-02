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Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Hırvatlar, ’yı penaltı atışları sonucu eledi

Hırvatistan çeyrek finalde
HIRVATİSTAN, son 16 turunda normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Danimarka'yı penaltılarla 3-2 yendi ve e çıktı. Hırvatlar'ın rakibi ise ev sahibi Rusya oldu. , karşısında 1. dakikada Zanka ile öne geçerken, 3. dakikada Mandzukic skoru eşitledi.

KALECİLER YILDIZLAŞTI
Uzatmalara giden maçın 116. dakikasında Schmeichel, Modric'in penalıtısını kurtardı ve 120 dakika 1-1 bitti. Penaltılarda 3 kez kalesini gole kapatan Subasic, Hırvatlar'ı çeyrek finale taşıdı.
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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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